2. Fußball-Bundesliga: Fürth zieht Option und verlängert mit Sillah

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Omar Sillah per vereinsseitiger Option vorzeitig bis mindestens 30. Juni 2028 verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. In der Länderspielpause sollen die ersten Gespräche mit dem 23 Jahre alten Angreifer und seinem Berater über eine Vertragsverlängerung fortgeführt werden. "Mit der gezogenen Option signalisieren wir aber schon jetzt: Wir sind von seiner weiteren Entwicklung fest überzeugt", sagte Daniel Meyer, Geschäftsführer Sport.