Fürth (dpa/lby) - Der Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth strebt nach dem Premierensieg unter Neu-Trainer Jan Siewert den nächsten Erfolg gegen einen Aufstiegskandidaten an. "Wir können nochmal alles zeigen, was in uns steckt. Ich hoffe, dass wir mit dem Maximalen rausgehen können", sagte Trainer Jan Siewert vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96.