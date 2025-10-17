 
2. Fußball-Bundesliga Fürth weiter mit Ausfällen - Coach will Punkte in Elversberg

Die SpVgg Greuther Fürth rechnet sich auswärts bei Tabellenführer Elversberg Chancen aus. Dabei müssen die Franken personelle Ausfälle kompensieren.

 
Greuther Fürths Marco John blockt den Schuss des Hannoveraners Waniss Taibi. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth geht mit Personalsorgen in das Auswärtsspiel bei Zweitliga-Tabellenführer SV Elversberg. Die Franken müssen neben ihren ohnehin länger verletzten Fußballern auch auf die angeschlagenen Ingi Bjarnason und Mathias Olesen sowie den erkrankten David Abrangao verzichten. Letzterer hatte beim 2:2 vor der Länderspielpause gegen Hannover 96 kurz vor Schluss das Ausgleichstor zur Punkteteilung erzielt.

Immerhin dürfte Luca Itter am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zurück in die Abwehrkette kehren. "Wir haben trotzdem noch eine gute Mannschaft auf dem Platz", sagte Coach Thomas Kleine. Nach guten Trainingseinheiten und einem 1:0 im Testspiel bei Bundesligist 1. FC Heidenheim rechnet sich Fürth Chancen in Elversberg aus. "Wir fahren da hin, um Punkte mitzunehmen", sagte Kleine.

Die Spielvereinigung ging auf Tabellenplatz zwölf in den neunten Spieltag.