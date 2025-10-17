2. Fußball-Bundesliga: Fürth weiter mit Ausfällen - Coach will Punkte in Elversberg

Immerhin dürfte Luca Itter am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zurück in die Abwehrkette kehren. "Wir haben trotzdem noch eine gute Mannschaft auf dem Platz", sagte Coach Thomas Kleine. Nach guten Trainingseinheiten und einem 1:0 im Testspiel bei Bundesligist 1. FC Heidenheim rechnet sich Fürth Chancen in Elversberg aus. "Wir fahren da hin, um Punkte mitzunehmen", sagte Kleine.