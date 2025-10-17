Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth geht mit Personalsorgen in das Auswärtsspiel bei Zweitliga-Tabellenführer SV Elversberg. Die Franken müssen neben ihren ohnehin länger verletzten Fußballern auch auf die angeschlagenen Ingi Bjarnason und Mathias Olesen sowie den erkrankten David Abrangao verzichten. Letzterer hatte beim 2:2 vor der Länderspielpause gegen Hannover 96 kurz vor Schluss das Ausgleichstor zur Punkteteilung erzielt.
2. Fußball-Bundesliga Fürth weiter mit Ausfällen - Coach will Punkte in Elversberg
dpa 17.10.2025 - 15:26 Uhr