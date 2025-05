Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat einen weiteren Spieler für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Juan Cabrera kommt vom FC Augsburg, für den er in der zweiten Mannschaft spielte. In Fürth unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis 2027, wie der der Verein mitteilte.