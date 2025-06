Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat den auslaufenden Vertrag mit Matti Wagner bis 2028 verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist bekannt gab, wird der Abwehrspieler aber in der kommenden Saison bei Drittligist Alemannia Aachen Spielpraxis sammeln. Bereits in der vergangenen Saison spielte der 20-Jährige in der 3. Liga auf Leihbasis für Rot-Weiss Essen.