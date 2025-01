"Wir sind gut reingekommen in das neue Jahr. Wir haben eine intensive Phase gehabt", berichtete Siewert am Donnerstag: "Wir haben intensiv gearbeitet mit den Jungs an Themen: defensive Stabilität, Offensivspiel, Tiefenläufe. Einfach an allen Dingen, die uns hoffentlich ermöglichen, mehr Siege zu ziehen im neuen Jahr als bisher." Nur fünf waren es in den 17 Hinrundenpartien.