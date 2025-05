"Beide haben es geschafft, in einer sehr schwierigen Situation unsere Mannschaft erfolgreich über die Ziellinie zu führen, und es war trotz der Kürze der Zeit schon zu sehen, worauf sie Wert legen", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner in einer Mitteilung. Er kündigte zugleich an: "Wir werden einen größeren Umbruch in der Mannschaft haben."