Appell nach spätem Unentschieden gegen Schalke

Nach dem 3:3 zuletzt gegen Schalke, bei dem der Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben wurde, fordert Siewert einen besseren Fokus. "Mir hat es nicht so gefallen, dass wir in den letzten Minuten nicht die Ordnung hatten. Wir müssen das besser verteidigen."