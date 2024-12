Fürth (dpa/lby) - Der überglückliche Jan Siewert fiel seinen Assistenztrainern in die Arme. Die SpVgg Greuther Fürth hat Aufstiegskandidat Hannover 96 den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verdorben und ihren zweiten Dreier am Stück gefeiert. In einem an Höhepunkten extrem armen Duell bezwangen die Franken dank eines späten Treffers von Noel Futkeu die Mannschaft des früheren Fürthers Trainers Stefan Leitl noch mit 1:0 (0:0).