Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Außenbahnspieler Aaron Keller unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Schweizer kommt von der SpVgg Unterhaching und unterschrieb einen Kontrakt bis 30. Juni 2029. In der vergangenen Saison spielte Keller auf Leihbasis beim SVV Ulm bereits in der 2. Fußball-Bundesliga und markierte in 27 Spielen vier Tore.