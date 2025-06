Olesen spielte bislang 23 Mal in der Bundesliga für den 1. FC Köln, 18 Mal in der 2. Bundesliga. "Mathias steht für ein intensives Spiel, für Leidenschaft und deshalb freue ich mich sehr, dass wir so einen Spielertyp dazubekommen. Mit seiner Arbeitermentalität wird er sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Er ist ein starker Kommunikator auf dem Platz und wird damit auch Verantwortung übernehmen", sagte Trainer Thomas Kleine.