Zorniger blafft: "Gute Stimmung geht mir auf den Sack"

Ein ganz schlechtes Zweikampfverhalten, kaum Ideen in der Offensive - die Mängelliste im Derby war lang. Und die Lage spitzt sich für die Fürther auch zu. Fünfmal nacheinander blieb die Spielvereinigung zuletzt ohne Sieg, in der Tabelle beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang nur noch drei Zähler. Dabei waren die Franken als Außenseiter auf die Aufstiegsränge in die Saison gegangen.