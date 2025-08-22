Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will sich vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel nicht vom Fehlstart des Bundesliga-Absteigers täuschen lassen. "Wir wissen um die Qualität von Kiel", warnte Trainer Thomas Kleine vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die Fußballer von der Ostsee hatten die ersten zwei Matches verloren. Kleine aber erinnerte, dass dies nur an Nuancen lag und Holstein beide Male hätte punkten können.
2. Fußball-Bundesliga Fürth-Coach vor Kiel-Spiel: "Würden uns über 1:0 freuen"
dpa 22.08.2025 - 17:33 Uhr