Die Franken erwarten 10.500 Zuschauer und eine "hochinteressante Partie", wie der Coach sagte. Nach dem 3:2 gegen Dresden und dem 2:3 in Braunschweig zeigte er sich zufrieden mit der Torausbeute. "Wir hatten ganz klar das Ziel, offensiv mutiger zu spielen und viele Chancen zu erarbeiten". Am Abwehrverhalten gelte es nun aber noch zu feilen. "Wir würden uns über ein 1:0 sehr freuen", sagte der Trainer.