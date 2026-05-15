2. Fußball-Bundesliga Fürth-Coach Vogel kann Fan-Unmut "vollends verstehen"

Trotz Ausgangslage: Vogel will keine "kopflose Attacke"

Seit der Saison 1997/98 spielt Fürth in der 1. oder 2. Liga - nun droht nach fast drei Jahrzehnten wieder der Absturz in die Drittklassigkeit. Die Ausgangslage ist einigermaßen simpel: Ein Remis oder einer Niederlage gegen Düsseldorf bedeuten den sicheren Abstieg. Selbst ein Sieg mit weniger als drei Toren Differenz kann nicht reichen, wenn parallel sowohl Arminia Bielefeld nicht gegen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig nicht deutlich bei Schalke 04 verlieren. Gewinnt Fürth mit mehr als drei Toren Abstand, ist mindestens die Relegation sicher und abhängig von den anderen Partien auch die direkte Rettung möglich.