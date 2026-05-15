2. Fußball-Bundesliga Fürth-Coach Vogel kann Fan-Unmut "vollends verstehen"

Fürth (dpa/lby) - Vor dem Abstiegs-Endspiel der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga kann Trainer Heiko Vogel den Unmut der eigenen Fans verstehen. "Wir sind in einer Situation, die maximal prekär ist", unterstrich der Coach vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky), bei der die Franken gegen den Absturz in die 3. Liga kämpfen. "Alles andere als wütende und mit Unverständnis reagierende Fans wären nicht angebracht. Ich kann die Unruhe vollends verstehen", räumte Vogel ein.