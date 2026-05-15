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  4. Fürth-Coach Vogel kann Fan-Unmut "vollends verstehen"

2. Fußball-Bundesliga Fürth-Coach Vogel kann Fan-Unmut "vollends verstehen"

Greuther Fürth kämpft um den Ligaverbleib. Vor dem brisanten Saisonfinale wächst bei den Anhängern die Wut, es gibt Aktionen gegen die Vereinsbosse. Nun äußert sich Coach Heiko Vogel dazu.

2. Fußball-Bundesliga: Fürth-Coach Vogel kann Fan-Unmut vollends verstehen
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Steht mit den Fürthern im Abstiegs-Endspiel unter extremem Druck: Trainer Heiko Vogel. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

Fürth (dpa/lby) - Vor dem Abstiegs-Endspiel der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga kann Trainer Heiko Vogel den Unmut der eigenen Fans verstehen. "Wir sind in einer Situation, die maximal prekär ist", unterstrich der Coach vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky), bei der die Franken gegen den Absturz in die 3. Liga kämpfen. "Alles andere als wütende und mit Unverständnis reagierende Fans wären nicht angebracht. Ich kann die Unruhe vollends verstehen", räumte Vogel ein.

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Nach dem 1:2 zuletzt in Berlin trotz mehr als einstündiger Überzahl waren die Spieler vor der Gästekurve von den Anhängern beschimpft worden. In dieser Woche gab es dann eine Online-Petition gegen die Vereinsführung, der die Schuld an dem Absturz in den vergangenen Monaten gegeben wird. "Ich muss es ausblenden", sagte Vogel dazu. Er ist sich aber im Hinblick auf seine Spieler bewusst, dass solche Aktionen "mit Sicherheit an sie herangetragen werden".

Trotz Ausgangslage: Vogel will keine "kopflose Attacke"

Seit der Saison 1997/98 spielt Fürth in der 1. oder 2. Liga - nun droht nach fast drei Jahrzehnten wieder der Absturz in die Drittklassigkeit. Die Ausgangslage ist einigermaßen simpel: Ein Remis oder einer Niederlage gegen Düsseldorf bedeuten den sicheren Abstieg. Selbst ein Sieg mit weniger als drei Toren Differenz kann nicht reichen, wenn parallel sowohl Arminia Bielefeld nicht gegen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig nicht deutlich bei Schalke 04 verlieren. Gewinnt Fürth mit mehr als drei Toren Abstand, ist mindestens die Relegation sicher und abhängig von den anderen Partien auch die direkte Rettung möglich.

Fürth muss gewinnen. Der taktische Plan sei dennoch "ein bisschen komplex", sagte Vogel. Was er nicht will ist "kopflose Attacke, um das gewünschte Ergebnis schon in den ersten Minuten auf null zu stellen. Das wäre fatal".