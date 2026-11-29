Fürth - Kapitän Felix Klaus hat der SpVgg Greuther Fürth bei seinem Comeback nicht zum ersehnten Erfolgserlebnis gegen Arminia Bielefeld verhelfen können. Nach zwei Niederlagen nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpften sich die Franken beim torlosen Remis vor 11.616 Zuschauern aber immerhin einen Zähler. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel konnte sich am 13. Spieltag mal wieder auf ihren jungen Torhüter Florian Hellstern (19) verlassen, der stets auf dem Posten war. In der Tabelle sind die Fürther 13., Bielefeld liegt auf Position sieben.