Die Hausherren um ihren Kapitän Klaus, der wegen einer Sehnenreizung im Fuß fast vier Wochen schmerzlich vermisst wurde, gaben in der ersten Hälfte den Ton an. Nach einem Freistoß von Shinta Appelkamp lenkte Torhüter Jonas Kersken einen Schuss von Aaron Keller (13.) mit dem Fuß an den Pfosten. Die Bielefelder ließen sich nicht locken und hatten nach rund 30 Minuten mehr Abschlüsse. Doch selbst drei Chancen am Stück (30., 31., 32.) der Arminia führten nicht zum Führungstor gegen den sicheren Hellstern.