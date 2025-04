Die Lauterer, die den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpassten, standen dagegen nicht so glücklich da. "Das fühlt sich richtig scheiße an", meinte Ritter. "Leider gibt's im Fußball auch mal Tage, wo du so viele Chancen hast, und am Ende mit leeren Händen nach Hause gehst." Im verrückten Aufstiegskampf kann aber kommende Woche schon wieder vieles ganz anders aussehen.