2. Fußball-Bundesliga: Fünf Pflichtspiele ohne Sieg: Nürnberg ohne Zweifel

Nürnberg (dpa/lby) - Trainer Miroslav Klose hat bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg keine Selbstzweifel festgestellt. "Nein, Zweifel überhaupt nicht. Natürlich merkt man nach den letzten Spielen die Enttäuschung", sagte Klose. "Aber wichtig ist, dass wir trotzdem immer in unsere Phasen im Spiel kommen, in denen wir dominieren, in denen wir guten Fußball spielen." Im entscheidenden Moment müsse man nun effizienter sein.