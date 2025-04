Möglicherweise hat Thioune gegen Nürnberg, das noch eine Minimalchance auf den dritten Platz hat, in der Offensive wieder mehr personelle Alternativen. Zwar entscheidet sich der Einsatz des weiterhin unter Adduktorenproblemen leidenden Toptorjägers Dawid Kownacki erst kurzfristig. Stürmer Myron van Brederode kehrt nach abgelaufener Rotsperre aber wieder zurück in den Kader und könnte sogar in der Startelf stehen.