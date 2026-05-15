Düsseldorf - Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Alexander Ende hat einen besonderen Plan für das entscheidende letzte Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth um den Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga ausgeheckt. Verraten will Ende diesen allerdings noch nicht. "Tatsächlich habe ich was in der Hinterhand, was so in den Matchplan in der Spielvorbereitung geht. Aber das bleibt bei uns. Das werden die Jungs am Sonntag dann mitbekommen", sagte Ende vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten.