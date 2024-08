2. Fußball-Bundesliga: Fiél sieht Hertha im Aufwind - Cuisance vor Rückkehr

Berlin - Hertha-Trainer Cristian Fiél sieht seine Mannschaft in einem Aufwärtstrend, der den ersten Heimsieg der Saison bringen soll. "Wir müssen da weitermachen, wo wir in Hamburg aufgehört haben. Dass wir da weitermachen, wie wir es in Rostock gemacht haben", sagte der 44-Jährige vor der Partie gegen den Aufsteiger SSV Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr). "Wo wir gegen einen nicht einfachen Gegner nicht viel zugelassen haben, dadurch, dass wir im Ballbesitz so gut positioniert waren, dass wir bei Ballverlust sofort gegen pressen konnten."