Auch Sportdirektor Stephan Fürstner freut sich über den Transfer: "Ich bin sehr glücklich, dass wir in der Winterpause einen Spieler mit seiner Erfahrung und Qualität bekommen haben." Klaus bestritt in der Bundesliga 165 und in der 2. Bundesliga 183 Partien. Die Fürther starten am 18. Januar bei Preußen Münster in die Rückrunde.