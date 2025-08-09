2. Fußball-Bundesliga FCM zu abgezockt: Erster Sieg in Dresden nach 25 Jahren

Dresden - Der 1. FC Magdeburg hat seinen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga gerettet und den von Dynamo Dresden gründlich vermiest. Beim 2:1-Sieg - dem ersten Erfolg in Dresden nach 25 Jahren - zeigten sich die Gäste abgezockt und eiskalt vor dem gegnerischen Tor, während die Gastgeber an ihrer Ideenlosigkeit scheiterten. Jean Hugonet (28. Minute) hatte die Magdeburger per Kopf in Führung gebracht. Christoph Daferner (44.) markierte den Ausgleich, Martijn Kaars (45.+1) gelang die erneute Gäste-Führung, die bis zum Ende Bestand hatte.