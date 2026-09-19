2. Fußball-Bundesliga: FCK siegt gegen Braunschweig – Yardimci entscheidet Spiel

Für das Highlight der Partie sorgte der kurz zuvor eingewechselte FCK-Stürmer Erencan Yardimci, der in der 73. Minute Braunschweigs Keeper Ron Thorben Hoffmann überlupfte und so für das 1:0 sorgte. Weil die Gäste in der Folge etwas riskieren mussten, hätte Kaiserslautern noch höher gewinnen können, ließ aber einige Möglichkeiten ungenutzt.