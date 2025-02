Kaiserslautern - Trotz der ersten Niederlage in diesem Jahr beim Hamburger SV geht der 1. FC Kaiserslautern als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht SSV Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky). "Wir waren in Hamburg in vielen Phasen des Spiels unterlegen. Was Intensität und Laufleistung betrifft, haben wir in den vorherigen Spielen schon mehr abgeliefert. Die Tendenz ist, dass wir diesbezüglich wesentlich mehr bringen können", sagte FCK-Trainer Markus Anfang.