Hannover/Frankfurt/Main - Nach Eintracht Braunschweig muss auch Hannover 96 eine hohe Geldstrafe für Zündeleien seiner Fans im Niedersachsen-Derby der beiden Zweitligisten bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Club zu einer Zahlung in Höhe von 230.400 Euro. Davon können bis zu 76.800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.
2. Fußball-Bundesliga Fast 400.000 Euro: Geldstrafen für Hannover 96
dpa 04.08.2026 - 16:15 Uhr