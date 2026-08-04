Hannover/Frankfurt/Main - Nach Eintracht Braunschweig muss auch Hannover 96 eine hohe Geldstrafe für Zündeleien seiner Fans im Niedersachsen-Derby der beiden Zweitligisten bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Club zu einer Zahlung in Höhe von 230.400 Euro. Davon können bis zu 76.800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.