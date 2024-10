"Mittlerweile können wir sehr gut Fußball spielen"

War was? Noch vor ein paar Wochen schien das Experiment Klose vor einem schnellen Scheitern zu stehen. Drei Siege am Stück haben die Gefühlslage in Franken komplett verändert. Der "Club" ist in der Tabelle auf Klettertour. Und Klose hat ein passendes System und eine Elf gefunden, die zu noch mehr befähigt scheint. "Mittlerweile können wir sehr gut Fußball spielen. Meine Spieler erkennen die Räume", sagte Klose am Freitagabend.