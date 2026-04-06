Dynamo-Fans immer wieder auffällig

Schwere Ausschreitungen gab es bei Dynamo Dresden auch schon in der Vergangenheit. 1991 wurde das Europapokalspiel gegen Roter Stern Belgrad abgebrochen. Damals hatten Fans im alten Rudolf-Harbig-Stadion Steine Richtung Spielfeld geworfen. Im Relegations-Rückspiel beim VfL Osnabrück im Mai 2011 drohte am Ende der Verlängerung ein Abbruch, damals stand die Polizei stand bereits auf dem Rasen, um Dresdner Anhänger aufzuhalten.

Ebenfalls nach dem Aufstieg in die 2. Liga gab es im Mai 2021 Krawalle am Rande des Spiels Dynamo gegen Türkgücü München. Damals wurden 185 Polizeibeamte verletzt. Auch beim Relegations-Rückspiel ein Jahr später gegen Kaiserslautern (0:2) kam es zu Ausschreitungen.

Dresdens Coach Stamm enttäuscht

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm war sichtlich niedergeschmettert am Samstagabend, der eigentlich würdevoll mit einer Schweigeminute für den gestorbenen Ehrenspielführer Hans-Jürgen Kreische begonnen hatte. "Keiner hat irgendeinen Mucks gegeben", sagte Stamm. "Dann stehen nachher leider andere Dinge im Vordergrund, die nichts zu suchen haben im Fußball."