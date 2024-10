2. Fußball-Bundesliga Fahrige Magdeburger unterliegen beim HSV klar

Hamburg - Der 1. FC Magdeburg hat am neunten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga seine erste Saisonniederlage kassiert. Beim Hamburger SV verloren die Blau-Weißen nach zuletzt vier Auswärtssiegen mit 1:3 (0:3). Ransford Königsdörffer (5.), Noah Katterbach (42.) und Davie Selke (45.) trafen für den HSV. Nachdem Hamburgs Sebastian Schonlau nach einer Notbremse glatt Rot sah (57.), verkürzte Martijn Kaars per Foulstrafstoß (63.). In der Tabelle rutscht der FCM mit der gleichzeitig ersten Auswärtsniederlage auf Rang vier ab.