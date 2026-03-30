2. Fußball-Bundesliga: Ex-Profi Hilbert nicht mehr Trainer der Fürther U21

Fürth (dpa/lby) - Der frühere Profi Roberto Hilbert ist nicht mehr Trainer der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe man sich mit Hilbert "darauf verständigt, einen neuen Weg einzuschlagen". Nach der 2:4-Niederlage beim direkten Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg beträgt der Abstand der Kleeblatt-U23 auf die direkten Abstiegsplätze nur noch einen Zähler.