Fürth (dpa/lby) - Der frühere Profi Roberto Hilbert ist nicht mehr Trainer der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe man sich mit Hilbert "darauf verständigt, einen neuen Weg einzuschlagen". Nach der 2:4-Niederlage beim direkten Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg beträgt der Abstand der Kleeblatt-U23 auf die direkten Abstiegsplätze nur noch einen Zähler.
2. Fußball-Bundesliga Ex-Profi Hilbert nicht mehr Trainer der Fürther U21
dpa 30.03.2026 - 17:07 Uhr