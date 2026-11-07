Darmstädter Auswärtsmisere

"Wir wussten, dass es ein ganz schweres Spiel wird", sagte Klose nach dem zweiten wichtigen Sieg in Serie - in der vorigen Woche war beim FC St. Pauli trotz Unterlegenheit ein 2:1 gelungen. So hielt Nürnberg in der Tabelle den 1. FC Kaiserslautern weiter auf drei Punkte Distanz - am (heutigen) Samstagabend steht das Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg an.