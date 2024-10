Gegenüber der Niederlage in Hamburg kehrte Livan Burcu in die Startelf zurück, dazu verteidigte Philipp Hercher auf der Außenbahn, Daniel Heber rückte in die Dreierkette zurück. Die Partie begann mit dem Schweigen beider Fanlager in Gedenken an den 2016 unter nie vollständig geklärten Umständen verstorbenen FCM-Fan Hannes S. Im Anschluss waren es die Gäste, die schnell die Spielkontrolle übernahmen. Nach einer Ecke traf Voglsammer zur frühen Führung. 96 presste früh, der FCM wirkte im Spielaufbau hektisch und war zu ungenau.