"Die erste Halbzeit war bodenlos. So schlecht haben wir selten gespielt", sagte Kapitän Stefan Kutschke, der kurzfristig den unter muskulären Problemen leidenden Vincent Vermeij ersetzen musste. Sein Team fand eine Halbzeit lang keine Einstellung zum Spiel. Nach vorn ging nicht viel. Dafür machte Dynamo in der eigenen Hälfte haarsträubende Fehler. Eine ganze Verkettung solcher führte zum 0:1. Hinzu kamen immer wieder leichte Ballverluste durch Abspielfehler, die auch das 0:2 ermöglichten. Eine ordnende Hand im Mittelfeld fehlte.