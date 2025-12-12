Eintracht führt Dynamo zeitweise vor
Braunschweig war in allen Belangen besser, gewann zunehmend Sicherheit, hatte die Lufthoheit und war aggressiver in den Zweikämpfen. Kofi Amoako wurde bereits nach 33 Minuten ausgewechselt, Trainer Stamm hätte aber gleich sein ganzes Wechselkontingent ausschöpfen können. Wenn Dresdens Torhüter Tim Schreiber zum Ende der ersten Halbzeit nicht dreimal stark gegen Erencan Yardimci (39., 42.) und Leon Bell Bell (45.+1) reagiert hätte und zuvor Johan Gomez (13.) sowie Mehmed Aydin (32.) ihre klaren Chancen genutzt hätten, wäre auch ein bedeutend größerer Rückstand für Dynamo drin gewesen.