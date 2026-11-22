Kaiserslautern - Wieder kein Auswärtssieg, wieder nicht belohnt: Dynamo Dresden musste beim 1. FC Kaiserslautern trotz einer guten Leistung kurz vor Schluss noch das 2:2 (2:1) hinnehmen und brachte die Führung nicht über die Zeit. Ben Bobzien(14. Minute) und Patrice Covic (16.) hatten mit einem Doppelschlag den frühen Rückstand durch Mario Sauer (6.) gekontert. Doch Paul Joly (84.) rettete dem Aufstiegsanwärter vor 47.376 Fans noch einen Punkt. In der 2. Fußball-Bundesliga steckt Dynamo damit weiterhin im Abstiegskampf.