Julian Justvan befand: "Wir haben uns abkochen lassen in der zweiten Halbzeit." Der Spielmacher sprach die grundsätzliche Herangehensweise an. "Es muss so sein, dass jeder an sein Limit geht, was die Mentalität angeht. Wir müssen bissiger sein. Wir wissen, dass wir kicken können. Aber was uns fehlt, ist das Aggressive, das Zweikampfstarke, das brauchst du in der Liga."