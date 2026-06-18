2. Fußball-Bundesliga Erfahrung für das Fürther Tor

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat beim Umbau ihres Torhüterteams einen erfahrenen Schlussmann verpflichtet. Christian Ortag kommt vom SSV Ulm zum Fußball-Zweitligisten. Der 31-Jährige, der in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet wurde und vor seiner Zeit in Ulm auch beim FC Ingolstadt und für die Stuttgarter Kickers spielte, wechselt ablösefrei zur Spielvereinigung und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Dort soll er die Rolle als routinierter Backup für die jungen Torhüter um die bereits verpflichtete neue Nummer eins Florian Hellstern (18) übernehmen.