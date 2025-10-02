2. Fußball-Bundesliga Endspiel für Klose beim 1. FC Nürnberg? "Ist kurz vor zwölf"

Nürnberg - In dieser extremen Trainer-Situation kommt dem WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose die reichhaltige Erfahrung seiner großen Spielerkarriere zugute. "Das hilft natürlich, auch in den Gesprächen", sagte der 47-Jährige, der sein drohendes Aus beim 1. FC Nürnberg abwenden will. Ein Sieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf würde dabei wesentlich helfen - vielleicht ist er sogar Pflicht. "Die Spieler wissen, dass es kurz vor zwölf ist und dass sie jetzt liefern müssen. Aber es ist immer ein gemeinschaftliches Werk", sagte Klose.