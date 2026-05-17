Dresden - In Dresden entlud sich nach den 90 Schlussminuten dieser Saison ein Jubelorkan. Nicht nur wegen des 2:1 (2:0)-Sieges der Dynamos gegen Holstein Kiel. Vor allem wegen des gesicherten Klassenverbleibes des Aufsteigers, der vor der Winterpause noch auf dem letzten Platz gelegen hatte. Eine furiose Rückrunde katapultierte das Team von Trainer Thomas Stamm noch auf den 11. Platz. Die Spieler tanzten im Mittelkreis und herzten ein letztes Mal Stefan Kutschke, der seine Karriere gebührend beendete.