Tom Zimmerschied (44. Minute) und Muhammed Damar (53.) erzielten vor 9.323 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Tore für die Gastgeber. Jens Castrop (14.) hatte Nürnberg zunächst in Führung gebracht. Die SVE hat nun 25 Punkte, Nürnberg als Zwölfter weiterhin 19.