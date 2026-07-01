Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Dennis Duah haben sich auf das Ende ihrer Zusammenarbeit einvernehmlich geeinigt. Der 22-Jährige verlässt Dresden, nachdem der Verteidiger in der abgelaufenen Spielzeit bereits zweimal verliehen war.
Dynamo Dresden und Dennis Duah gehen getrennte Wege. Der Verteidiger war in der abgelaufenen Spielzeit gleich zweimal verliehen worden.
Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Dennis Duah haben sich auf das Ende ihrer Zusammenarbeit einvernehmlich geeinigt. Der 22-Jährige verlässt Dresden, nachdem der Verteidiger in der abgelaufenen Spielzeit bereits zweimal verliehen war.
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"Nach gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten die beste Entscheidung ist, nach der Saison getrennte Wege zu gehen", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther, "Dennis hat sich in seiner Zeit hier jederzeit vorbildlich verhalten. Trotzdem können wir ihm sportlich keine Perspektive anbieten, die seiner Vorstellung entspricht."
Duah war zur Saison 2024/2025 von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV nach Dresden gewechselt und hatte zum Aufstieg in die zweite Liga seinen Teil beigetragen. In der abgelaufenen Spielzeit wurde Duah zunächst an Energie Cottbus ausgeliehen und spielte in der Rückrunde ebenso in der dritten Liga beim TSV Havelse. Sein neues Ziel ist noch unbekannt.