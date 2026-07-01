Duah war zur Saison 2024/2025 von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV nach Dresden gewechselt und hatte zum Aufstieg in die zweite Liga seinen Teil beigetragen. In der abgelaufenen Spielzeit wurde Duah zunächst an Energie Cottbus ausgeliehen und spielte in der Rückrunde ebenso in der dritten Liga beim TSV Havelse. Sein neues Ziel ist noch unbekannt.