Holstein wird erst spät gefährlich

Die Gastgeber bemühten sich im 100. Spiel zwischen den beiden Clubs um Spielkontrolle. Aus dem deutlich größeren Ballbesitz ergaben sich aber keine nennenswerten Gelegenheiten. Die ersten größeren Möglichkeiten hatte dann in der 13. und der 31. Minute der VfL bei den Abschlüssen von Robin Meißner.