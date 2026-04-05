Dynamo-Sportchef Gonther: "Stück weit geschockt"

Dynamo Sport-Geschäftsführer Sören Gonther sagte am Ostersonntag im Sport1-Doppelpass angesichts der im Dynamo-Block angebrannten Hertha-Fahne: "Die Fahne haben wir natürlich alle gesehen. Wir sind alle ein Stück weit geschockt und konsterniert ob der Ereignisse. Ich kann mich nicht an den Spekulationen beteiligen, wo die Fahne herkommt. Da gibt es jetzt mehrere Theorien. Wurde sie während des Spiels oder davor gezogen? Da gibt es gerade sehr, sehr viel wilde Spekulationen. Da macht es keinen Sinn, sich jetzt in irgendeiner Richtung zu positionieren."