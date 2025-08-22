2. Fußball-Bundesliga Dynamo-Trainer Stamm erwartet "enges Spiel" in Bielefeld

Dresden - Nach dem Ausfall eines Stürmer-Trios will Dynamo Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm erst kurzfristig entscheiden, wer beim Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld auflaufen wird. Er werde sich dann am Sonntag (13.30 Uhr) zwischen Nils Fröling und Stefan Kutschke entscheiden. Obwohl die Elbestädter noch punktlos nach ihrem Aufstieg sind, erwartet Stamm "ein 50:50-Spiel. Beide Mannschaften haben eine gleiche Herangehensweise - ligaunabhängig. Die Abläufe haben sich jetzt nicht groß geändert. Es sind zwei Mannschaften, die mit und ohne Ball eine sehr hohe Intensität gehen können. Man kann ein enges Spiel erwarten."