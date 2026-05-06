2. Fußball-Bundesliga: Dynamo-Stürmer Kutschke beendet Karriere

"Ich bin unglaublich stolz auf den gesamten Weg in den zurückliegenden Jahren. Vor allem aber bin ich dankbar, meine Karriere in meiner Heimatstadt, in der ich geboren wurde und in der ich die ersten Schritte meiner Laufbahn gegangen bin, zu Ende bringen zu dürfen. Das Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, hatte ich mir hart erarbeitet und so mit viel Willenskraft den Sprung bis in die Bundesliga gemeistert", sagte Kutschke in einer Vereinsmitteilung.