2. Fußball-Bundesliga: Dynamo-Stürmer Kutschke beendet Karriere

Dresden - Bei Dynamo Dresden endet zum Saisonschluss eine große Karriere. Kapitän Stefan Kutschke beendet nach 187 Pflichtspielen für Dynamo, in denen er 53 Tore erzielte und 16 weitere Treffer vorbereitete, seine Laufbahn. Ab der neuen Spielzeit wird der 37-Jährige abseits des Platzes in den sportlichen Bereich der Dresdner eingebunden. Hierbei soll er seine Expertise im Profifußball mittels Trainee-Programm in den verschiedenen Abteilungen des Vereins einbringen und darüber hinaus das Know-how aus den verschiedenen Bereichen kennenlernen. Zusätzlich wird er die Sportgemeinschaft für repräsentative Projekte unterstützen.