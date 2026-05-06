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  4. Dynamo-Stürmer Kutschke beendet Karriere

2. Fußball-Bundesliga Dynamo-Stürmer Kutschke beendet Karriere

Mit 53 Toren für Dresden verabschiedet sich der Kapitän vom Profifußball. Er bleibt dem Verein aber erhalten.

2. Fußball-Bundesliga: Dynamo-Stürmer Kutschke beendet Karriere
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Stefan Kutschke (Dynamo Dresden) beendet zum Saisonende seine Karriere. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden - Bei Dynamo Dresden endet zum Saisonschluss eine große Karriere. Kapitän Stefan Kutschke  beendet nach 187 Pflichtspielen für Dynamo, in denen er 53 Tore erzielte und 16 weitere Treffer vorbereitete, seine Laufbahn. Ab der neuen Spielzeit wird der 37-Jährige abseits des Platzes in den sportlichen Bereich der Dresdner eingebunden. Hierbei soll er seine Expertise im Profifußball mittels Trainee-Programm in den verschiedenen Abteilungen des Vereins einbringen und darüber hinaus das Know-how aus den verschiedenen Bereichen kennenlernen. Zusätzlich wird er die Sportgemeinschaft für repräsentative Projekte unterstützen.

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"Ich bin unglaublich stolz auf den gesamten Weg in den zurückliegenden Jahren. Vor allem aber bin ich dankbar, meine Karriere in meiner Heimatstadt, in der ich geboren wurde und in der ich die ersten Schritte meiner Laufbahn gegangen bin, zu Ende bringen zu dürfen. Das Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, hatte ich mir hart erarbeitet und so mit viel Willenskraft den Sprung bis in die Bundesliga gemeistert", sagte Kutschke in einer Vereinsmitteilung.

Geschäftsführer Gonther: Hat wunderbare Erlebnisse geschaffen

Sportgeschäftsführer Sören Gonther betonte: "Stefan hat einen großen Stellenwert im Verein und der gesamten Region, den er sich über viele Jahre hart erarbeitet hat. Er kann mit Stolz auf eine Karriere blicken, in der er großartige sportliche Leistungen abgerufen und so wunderbare Erlebnisse geschaffen hat. Seine Rolle bei Dynamo Dresden ist seit mehreren Jahren durch seine Führungsstärke gewachsen und folgerichtig hatte man sich bereits frühzeitig darauf verständigt, auch nach der aktiven Laufbahn den gemeinsamen Weg weiterzugehen."

Insgesamt acht Vereine im Männer-Bereich

Kutschke spielte in seiner Jugend für verschiedene Dresdner Vereine. Sein erster Club im Männerbereich war 2007 der FV Dresden 06, bevor es zum SV Babelsberg in der damaligen Regionalliga ging. 2010 wechselte er zu RB Leipzig, wo er bis 2013 82 Partien mit 25 Toren bestritt. 

Über die Bundesligisten VfL Wolfsburg und SC Paderborn sowie den 1. FC Nürnberg kam er 2016 zunächst per Leihe für ein Jahr zu Dynamo. Nach vier Jahren FC Ingolstadt folgte dann 2022 die Rückkehr in seine Heimatstadt. Hier wurde er Kapitän und Integrationsfigur. Insgesamt kommt Kutschke auf 27 Spiele in der Bundesliga, 192 Partien in der 3. Liga sowie bislang auf 144 Einsätze in der 2. Bundesliga. Hinzu kommen 19 Spiele im DFB-Pokal und 141 Regionalliga-Einsätze.