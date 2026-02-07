"Wir haben gezeigt, was wir auch schon in den vergangenen Spielen gezeigt haben: Wir können immer wieder zurückkommen", sagte Keller, der nun bei drei Treffern in vier Spielen steht. Trainer Tomas Stamm sah einen verdienten Punktgewinn. "Wir müssen uns eigentlich schon für die erste Halbzeit belohnen. Der Punkt ist verdient für die Art und Weise, wie wir es gemacht haben", sagte der Trainer am "Sky"-Mikrofon.