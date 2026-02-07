Gelsenkirchen - Dynamo Dresden ist auch in der Festung Veltins-Arena nicht untergegangen. Beim Spitzenreiter FC Schalke 04 schafften die Sachsen ein hoch verdientes 2:2 (0:0). Edin Dzeko hatte Schalke vor ausverkauftem Haus mit einem Doppelpack (52., 70.) scheinbar vorentscheidend in Führung gebracht. Ein Eigentor von Hassan Kurucay (78.) brachte noch einmal Spannung. Thomas Keller (87.) schaffte per Kopf den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. Zwar bleibt Dynamo auf einem Abstiegsrang, doch mit dem vierten ungeschlagenen Spiel im Jahr 2026 weiter chancenreich in Sachen Klassenverbleib.