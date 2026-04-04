Hertha schockt Dynamo in Unterzahl

Ab der 66. Minute musste Hertha in Unterzahl agieren. Josip Brekalo traf den Ball nicht, dafür aber mit der offenen Sohle den Dresdner Robert Wagner. Jablonski zeigte dafür die Rote Karte.

Dynamo erhöhte anschließend den Druck. Nach einem Handspiel von Paul Seguin gab es nach Videoüberprüfung von Jablonski Elfmeter für Dresden. Doch Herthas Tjark Ernst (77. Minute) hielt den Strafstoß gegen Vincent Vermeij. Quasi im Gegenzug köpfte Marten Winkler (80.) zur Gästeführung. Plötzlich sangen die Hertha-Fans wieder, die nach den Vorkommnissen den Support vorübergehend eingestellt hatten.

Die Berliner rückten durch den Erfolg wieder etwas dichter an die Aufstiegszone heran. Dresden bleibt mitten im Abstiegskampf.