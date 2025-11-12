2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden verlängert mit Geschäftsführer Zimmermann

Dresden - Dynamo Dresden hat den Vertrag von Geschäftsführer Stephan Zimmermann vorzeitig verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit. "Vom ersten Tag an hat Stephan Zimmermann uns mit seiner professionellen und verlässlichen Arbeitsweise überzeugt und konnte sich somit als eine wichtige Säule im Verein etablieren. Dank seines fachlichen Wissens, gepaart mit der Verbundenheit zum Verein und der Region, genießt er bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern ein großes Vertrauen", sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig zur ligaunabhängigen Verlängerung des Vertrages. Über die Laufzeit wurden keine Angaben gemacht.