2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden trennt sich von Innenverteidiger Kubatta

Dresden - Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat sich von David Kubatta getrennt. Der Innenverteidiger wechselt zu WSG Tirol, wie Dynamo mitteilte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Wir haben mit David in zahlreichen Gesprächen die sportliche Perspektive und die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten analysiert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass für ihn eine Veränderung der richtige Schritt ist", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.