2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden stattet Talent Müller mit Profivertrag aus

Dresden - Dynamo Dresden hat Abwehrspieler Friedrich Müller mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterzeichnete das Arbeitspapier einen Tag vor dem Sonntagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky). "Friedrich war bereits in den zurückliegenden Trainingslagern sowie punktuell in den Trainingswochen Teil unserer Mannschaft. Dabei konnte er sich kontinuierlich weiterentwickeln und sich den Anforderungen im Profibereich immer besser anpassen. Er bringt für sein junges Alter eine hervorragende Körperlichkeit mit und ist somit physisch bereits auf sehr gutem Niveau", sagte Cheftrainer Thomas Stamm.