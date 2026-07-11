Bei den Dresdnern, das in den bisherigen Begegnungen ohne Gegentor blieb, kam der erst am Freitag fest verpflichtete Thomas Keller gleich in der Startelf zum Einsatz. Stamm gab zudem einigen Nachwuchsspielern Spielminuten. Am Donnerstag reist Dynamo ins Trainingslager ins österreichische Windischgarsten. Dort findet auch das nächste Testspiel gegen Erstligist Grazer AK am 18. Juli statt.