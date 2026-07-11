 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Dynamo Dresden siegt weiter: 4:0 im Test gegen Kassel

2. Fußball-Bundesliga Dynamo Dresden siegt weiter: 4:0 im Test gegen Kassel

Der Süd-Regionalligist ist die erste ernstzunehmendere Mannschaft in der Dresdner Sommervorbereitung. Das Stamm-Team bleibt weiter ohne Gegentor.

2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden siegt weiter: 4:0 im Test gegen Kassel
1
Jonas Oehmichen von Dynamo Dresden traf im Testspiel gegen Kassel. (Archivbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Großenhain - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat auch das dritte Spiel seiner Sommervorbereitung gewonnen. In Großenhain kam das Team von Trainer Thomas Stamm gegen Süd-Regionalligist KSV Hessen Kassel zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg. Nachwuchsspieler Nico Künzel hatte die Sachsen nach 38 Minuten per Kopf in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit legte die komplett ausgetauschte Dresdner Mannschaft vor 3500 Zuschauern durch Jonas Oehmichen, Neuzugang Kaan Inanoglu (87.) und Niklas Remus (89.) nach.

Nach der Werbung weiterlesen

Bei den Dresdnern, das in den bisherigen Begegnungen ohne Gegentor blieb, kam der erst am Freitag fest verpflichtete Thomas Keller gleich in der Startelf zum Einsatz. Stamm gab zudem einigen Nachwuchsspielern Spielminuten. Am Donnerstag reist Dynamo ins Trainingslager ins österreichische Windischgarsten. Dort findet auch das nächste Testspiel gegen Erstligist Grazer AK am 18. Juli statt.