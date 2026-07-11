Großenhain - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat auch das dritte Spiel seiner Sommervorbereitung gewonnen. In Großenhain kam das Team von Trainer Thomas Stamm gegen Süd-Regionalligist KSV Hessen Kassel zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg. Nachwuchsspieler Nico Künzel hatte die Sachsen nach 38 Minuten per Kopf in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit legte die komplett ausgetauschte Dresdner Mannschaft vor 3500 Zuschauern durch Jonas Oehmichen, Neuzugang Kaan Inanoglu (87.) und Niklas Remus (89.) nach.
2. Fußball-Bundesliga Dynamo Dresden siegt weiter: 4:0 im Test gegen Kassel
dpa 11.07.2026 - 17:45 Uhr