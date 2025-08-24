2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden holt mit 2:1 in Bielefeld ersten Sieg

Nach einer guten Stunde ließ sich Dresden immer mehr in die Defensive drängen, hatte aber dennoch seine Chancen. So köpfte Vinko Sapina (69.) freistehend aus Nahdistanz direkt in die Arme von Oppermann. Nach den minutenlangen Diskussionen um die Notbremse an Kutschke (75.) traf dieser plötzlich zur erneuten Dynamo-Führung. Der Treffer wurde nach Überprüfung jedoch wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.