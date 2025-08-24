2. Fußball-Bundesliga: Dynamo Dresden holt mit 2:1 in Bielefeld ersten Sieg

Bielefeld - Dynamo Dresden hat in der Nachspielzeit per Traumtor von Luca Herrmann den ersten Saisonsieg im Fußball-Unterhaus eingefahren. Bei Mitaufsteiger Arminia Bielefeld gelang den Elbestädtern ein 2:1 (1:0)-Erfolg. Niklas Hauptmann (21. Minute) brachte die Sachsen in Führung, ehe Arminia durch Joel Grodowski (57.) ausgleichen konnte. In der 75. Minute sah Christopher Lannert die Rote Karte, als er den eingewechselten Stefan Kutschke in aussichtsreicher Situation von hinten zu Fall brachte. Den Siegtreffer erzielte Dynamos Herrmann (90.+10).